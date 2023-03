Il palaghiaccio di Claut si fa internazionale: ospita le partite del campionato sloveno di curling

Che il Palaghiaccio di Claut fosse una struttura centrale per il movimento del curling già lo si sapeva, ma grazie alle gare ospitate in occasione del Festival Olimpico della Gioventù Europea il palazzetto ha compiuto il definitivo salto di qualità. Lo scorso weekend sette squadre che militano nella lega slovena di curling hanno disputato proprio nel Palaghiaccio “Alceo Della Valentina” un turno del proprio campionato, ed altre undici giungeranno dalla Slovenia venerdì 17. Due fine settimana in cui Claut, ospitando le gare del campionato sloveno, ha visto le proprie strutture ricettive gremite di atleti, con un grande ritorno anche economico per il paesino dell’alta Valcellina.

L’opportunità è nata proprio in seno agli Eyof: il coordinatore della Federazione slovena, presente alle gare del Festival, è rimasto ammaliato dalla struttura e dall’accoglienza clautana e ha deciso di portare qui il campionato, che originariamente avrebbe dovuto essere disputato a Brunico. In aprile, diversi professionisti del curling sloveno faranno ritorno a Claut per allenarsi in vista delle competizioni internazionali: “È solo l’inizio di una collaborazione che speriamo possa durare nel tempo” hanno commentato i dirigenti del Curling Club Claut.

La struttura è centrale anche per quanto riguarda gli sportivi italiani: questo fine settimana ospiterà la finale del campionato over 50 di curling, e dagli Eyof in poi non c’è giorno in cui il Club non sia tempestato di telefonate di chi, scoprendo questa disciplina finora poco conosciuta, ha deciso di salire a Claut per provarla sul campo. E non si parla soltanto di appassionati provenienti dal Friuli: c’è chi ha chiamato addirittura dall’Emilia Romagna per trascorrere qui una giornata tra “stones” e ghiaccio.

Il Palaghiaccio, proprio in vista degli Eyof, negli scorsi mesi è stato oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione. Ma gli investimenti che lo riguardano non sono ancora terminati: l’amministrazione comunale clautana, infatti, ha ottenuto un contributo di 250 mila euro per la progettazione di una centralina idroelettrica al servizio della struttura, che diventerà così energeticamente autonoma.

“Stiamo ricevendo moltissime richieste di ospitalità da parte di società e federazioni italiane ed estere per raduni e allenamenti nella nostra bellissima struttura durante il periodo primavera-estate, perciò stiamo valutando la possibilità di ampliare i mesi di apertura del palazzetto” ha fatto sapere il sindaco Gionata Sturam.

Il Palaghiaccio rimarrà aperto fino ad aprile dalle 14 alle 16.30 di martedì, mercoledì e venerdì; dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 di sabato; dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 di domenica. Per ricevere maggiori informazioni sulla struttura e le sue attività è possibile contattare al numero 338 320 6625 la Polisportiva Ghiaccio Claut o il Curling Club Claut al 392 6833458.