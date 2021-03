Furio Hosell su grave situazione del contagio da Covid-19 in regione e organizzazione dei vaccini

"In questo momento gravissimo per il contagio fuori controllo in Regione è indispensabile operare con la massima competenza e organizzazione a somministrare i vaccini.

Purtroppo le notizie dai cittadini sono scoraggianti: ultraottantenni programmati verso fine aprile, tempi di somministrazione che vedono operatori sanitari fermi in attesa che il cittadino espleti le lungaggini burocratiche preliminari, ecc. È indispensabile che il piano vaccinale sia gestito in modo soprattutto rapido dalla Regione". Così in una nota il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG. "Che vengano date informazioni chiare e precise, conclude Honsell, che non si perda tempo. Ogni giorno che passa aggrava lo sconforto e tante sofferenze evitabili da parte dei nostri cittadini".