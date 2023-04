Fvg: Liva incontra gruppo consiliare Pd, opposizione rigorosa. Spitaleri: ampliare consenso e diventare alternativa

“Un’opposizione determinata, chiara, rigorosa e comunicata con la massima efficacia è affidata a un gruppo consiliare qualificato, profondamente rinnovato e con un forte riconoscimento attribuito dai territori”. L’ha chiesta ieri sera a Trieste il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, che assieme al coordinatore della segreteria Salvatore Spitaleri ha incontrato i dieci consiglieri eletti nella lista del Pd al Consiglio regionale.

Dopo aver rivendicato che “è stata confermata la forza del Pd nella coalizione”, Spitaleri ha esortato “il Gruppo consiliare e tutto il Pd a proseguire l’impegno per rendere sempre più ampia e credibile la coalizione che si è formata in occasione delle elezioni regionali, sia con ogni sinergia in Consiglio sia con un impegno ad ampliarla nella capacità di consenso, di interlocuzioni con altre forze sociali e civiche. L’obiettivo – ha scandito – è passare dall’opposizione alla effettiva alternativa”. “Il Partito democratico ha dimostrato in campagna elettorale – ha sottolineato il segretario – la capacità di essere aggregante senza presunzioni di autosufficienza e sente la responsabilità di essere la forza guida dell’opposizione. L’apertura non è in contrasto con la nostra centralità, anzi è un aspetto caratterizzante dell’identità politica del partito e va praticata senza timori né pregiudizi”. Riferendo che “è emersa la necessità di un ruolo aperto e partecipato dei consiglieri sul territorio e di uno stretto e costante rapporto col partito” Liva ha indicato che “il dato dei “rapporti di forza tra centrosinistra e destra è innegabile”. “Nonostante una maggioranza più disarticolata di quanto appaia e con problemi enormi che si troveranno a gestire – ha ammonito il segretario – la destra si prenderà ancora tutti gli spazi possibili e starà a noi tenere alto il livello della contrapposizione”. “A partire dalla base di partenza in cui abbiamo raccolto il partito cinque mesi fa – ha aggiunto Liva – siamo orgogliosi del risultato raggiunto perché abbiamo messo il gruppo e il partito in condizione di avere un’agibilità da cui ricostruire. Siamo un partito che resta di governo ma che attualmente è all’opposizione: facciamola con coraggio e a tutto campo”.