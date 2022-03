Ieri è di nuovo tornato tra noi con la solita conferenza stampa. Non foto da qualche pista innevata o da qualche anfratto industriale o giù di lì . No, ieri era in pompa magna a spiegarci che la situazione è difficile per la nostra economia in primis e quindi per tutti noi. Siamo arrivati al punto che non si potrà più andare in pizzeria; infatti, sentenzia o benzina o capricciosa!

Chiaro che tutto dipende dal Governo centrale e attendiamo misure adeguate, come sempre del resto. La cosa però che più colpisce nelle ovvietà del momento dette ieri è la riflessione “arguta e franca” sulla globalizzazione e i suoi effetti soprattutto in campo energetico. È davvero preparato, e ci aspettiamo che tra poco, tra le tante lauree honoris causa assegnate dall’ateneo friulano a destra e a manca, arrivi anche quella per il nostro esperto regionale di politica economica. Mai dire mai. Zihal