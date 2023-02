Geopolitica: nuovo corso dell’Università delle LiberEtà per capire il mondo

Geopolitica, il nuovo corso dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4 a Udine): prima lezione giovedì 2 marzo 2023, dalle 18.30 alle 19.30, per un totale di 4 appuntamenti. Il corso sarà in presenza ma il partecipante avrà possibilità di scegliere, anche lezione per lezione, se frequentare in sede oppure connettersi da casa. Tenuto da Livio Ciancarella (master in studi strategico militari, direttore dell’Ufficio storico dell’esercito e coinvolto in missioni di pace internazionali), sarà un approccio geopolitica con l’analisi di alcuni paesi legati economicamente o strategicamente all’Italia. Si parlerà di Libano, Kosovo e Afghanistan per cercare di comprendere la situazione internazionale e come il nostro paese può muoversi nelle grandi strategie. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.