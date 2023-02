M5s Fvg: “Superbonus in Fvg pesa per 77,5 euro aper abitante. Meloni e Giorgetti sbagliano i conti. E Fedriga tace”

“Il superbonus in Friuli Venezia Giulia pesa per ogni abitante circa 77 euro l’anno, molto lontano dai 2mila euro che il presidente Meloni e il ministro leghista Giorgetti sostengono a livello nazionale. Per l’esattezza il “costo” è di 77 euro e 50 centesimi. I conti sono presto fatti: 93 milioni l’anno di investimenti suddivisi su 5 anni sul totale di 465 per 1milione e 200mila abitanti del Friuli Venezia Giulia, uguale 77,5 euro”.

I dati li ha elaborarti il Movimento 5Stelle regionale che li ha riassunti in una tabella degli investimenti del superbonus in regione su dati della Enea al 31 gennaio 2023.

“Siamo ben lontani delle falsità che il governo Meloni con il suo ministro leghista Giorgetti vanno dicendo – afferma Luca Sut coordinatore regionale del M5S -. Resta invece aperta la questione tutta regionale con la giunta Fedriga che decide di accollarsi i crediti dopo che lo abbiamo sollecitato e proposto in consiglio regionale e nemmeno dopo 48 ore il governo nazional, amico del centrodestra regionale, blocca l’iniziativa. E su questo, con il pericolo di blocco dei cantieri, fallimenti e licenziamenti nel settore edile, Fedriga e soci sono assolutamente silenti e visibilmente imbarazzati”.