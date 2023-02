Pasti a anziani: Meloni (Pd), giunta Fontanini è indifferente

“Una volta di più si conferma l’indifferenza e la distanza della giunta Fontanini verso i bisogni dei cittadini. Quando ci sono segnalazioni sulla qualità del cibo somministrato ai nostri anziani, la Giunta dovrebbe ringraziare e verificare come stiano le cose, mentre si preferisce liquidare la problematica in maniera frettolosa evitando di dare importanza a servizi sociali importanti”. Lo afferma la consigliera comunale, candidata alle prossime elezioni comunali, Eleonora Meloni (Pd) dopo che sono state rese pubbliche segnalazioni in merito al peggioramento della qualità dei pasti, forniti a domicilio agli anziani, da parte dei servizi socio-assistenziali del Comune. “Mi aspetto che cambi immediatamente l’atteggiamento dell’assessore Barillari, anzi – precisa la consigliera dem – mi auguro che cambi proprio la Giunta e che ci sia finalmente un’Amministrazione che ascolti e stia accanto ai cittadini, che risponda loro in maniera concreta e non burocratica. Il caso dei pasti agli anziani è simbolico dell’attenzione della destra udinese al settore socio-assistenziale”