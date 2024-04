Gestione Contarena: è di Fast Eat Italy S.r.l., con sede a Monfalcone l’unica offerta per la gestione

Si è tenuta nella mattinata di oggi martedì 23 aprile l’apertura delle buste contenenti le domande per la gestione del Caffè Contarena. Al bando, che si è concluso il 19 aprile, ha presentato la propria offerta un unico operatore economico, la Fast Eat Italy S.r.l., con sede a Monfalcone. All’apertura dei documenti allegati alla domanda, il profilo della società non presentava nessun motivo di incompatibilità con la partecipazione al bando di gara. La documentazione è stata valutata in prima istanza secondo i criteri amministrativo-burocratici relativi alle gare d’appalto di carattere europeo, senza ravvisare alcuna incongruenza. Il primo esame in seduta pubblica infatti, ha riguardato l’analisi della documentazione amministrativa e dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura, che ha dato esito positivo. Terminata questa prima fase la commissione, in seduta riservata, nei prossimi giorni procederà alla valutazione dell’offerta tecnica.