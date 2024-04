Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra: Il Tramonto del Servizio Sanitario Regionale

“Questa mattina sono state depositate in Consiglio regionale a Trieste, le 300 firme raccolte per la petizione ‘I cittadini della Val Tramontina hanno il diritto di avere un medico di medicina generale che presta servizio presso gli ambulatori di Tramonti di Sotto e di Tramonti di Sopra.’” Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra che prosegue “C’è bisogno di un reale sviluppo delle aree interne e più fragili, la montagna in primis. È emerso – prosegue la Vice Presidente della IV Commissione – come i servizi siano pochi e inefficienti e come ho già più volte denunciato se la montagna si spegne, a valanga, viene meno anche la pianura. Ricordo che sono aree che si stanno svuotando, caratterizzate da una popolazione soprattutto anziana. Invece sono luoghi che avrebbero grandi potenzialità soprattutto in ambito turistico ma, senza servizi come la Medicina di base o la farmacia chiusa dal 2022, anche i proprietari di seconde case stanno lasciando la valle, perché di fatto non sicura. È ormai improcrastinabile – conclude l’esponente di Opposizione – la necessità di introdurre dei correttivi per combattere lo spopolamento e attrarre persone e attività, intervenendo con fondi importanti e dando vita a una strategia virtuosa che parta dai servizi socio-sanitari che oggi sono carenti o addirittura assenti, per giungere a una rinascita auspicata dai valligiani e da tutta la popolazione del Friuli Venezia Giulia.”