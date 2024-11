Giornata contro la violenza sulle donne: incontro Coldiretti a Gorizia con la famiglia di Nadia Orlando

Coldiretti Donne Gorizia, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, lunedì 25 novembre, organizza un incontro per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto i ragazzi delle scuole superiori. Appuntamento dalle 9.30 al Kinemax di piazza della Vittoria con l’istituto Agrario Brignoli di Gradisca al completo e il polo liceale Classico e Scientifico di Gorizia.

A portare la propria drammatica esperienza, la famiglia di Nadia Orlando, la giovane di Vidulis uccisa nell’estate del 2017 dal fidanzato, che si è tolto la vita dopo la sentenza di conferma della pena a 30 anni di carcere.

«Ci attendiamo circa 350 ragazzi, che coinvolgeremo in una mattinata di grande intensità emotiva», sottolinea il presidente di Coldiretti Gorizia Martin Figelj, che chiuderà la giornata, mentre i saluti saranno portati dalla responsabile Coldiretti Donne Gorizia Lorena Russian. Moderati dalla giornalista Patrizia Artico, interverranno quindi l’avvocato e criminologo Angelica Giancola, l’ispettore di Polizia Maurizio Fabris e l’assessore comunale alla Cultura Fabrizio Oreti.

