Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, iniziative anche a Latisana

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come è noto, è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne. Latisana celebra questa giornata con due iniziative, ideate dall’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Martina Cicuto e organizzate dalla Biblioteca Civica: 1) un video che verrà postato proprio il 25 novembre sulla pagina Facebook della Biblioteca in cui l’assessore Cicuto racconterà la storia di un celebre atto di violenza subito, nientemeno, dall’amante del grande scultore Gian Lorenzo Bernini, come emblema di quanto accade, purtroppo, ancora oggi 2) un percorso educativo sul linguaggio di genere e sulla comunicazione empatica rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria di primo grado, a cura della cooperativa Damatrà, che partirà dalle storie e dai libri per prevenire i contrasti, valorizzare le differenze e favorire il confronto pacifico tra i sessi “Ho voluto fortemente un’attività formativa su queste tematiche per i ragazzi delle scuole medie poiché c’è un urgente bisogno di interventi tempestivi tra gli adolescenti e pre-adolescenti per contrastare sul nascere ogni forma di violenza e discriminazione, e il linguaggio in questo ambito è quanto mai fondamentale” precisa l’Assessore Cicuto. Come Amministrazione Comunale vogliamo impegnarci affinché si possa finalmente mettere la parola FINE ai contrasti di genere e alla violenza, spesso gratuita e comunque sempre ingiustificata, contro le donne”