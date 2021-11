Lignano – Festival per un giorno: L’educazione è il futuro, il futuro è nell’educazione

Venerdì 26 novembre Festival per un Giorno - L’educazione è il futuro, il futuro è nell’educazione - con inizio alle 13.30, nella splendida località balneare, ci sarà il Business Talk di Loris Comisso, fortemente voluto dall’amministrazione cittadina di Lignano Sabbiadoro, in compagnia del Sindaco Luca Fanotto; Federico Rampini (in diretta da New York); Massimiliano Fanni Canelles; Davide Giacalone; Ilaria Molinari; Gianna Fratta; Marco Lant; Ilaria D’Amico; Pupi Avati; Silvio Orlando; Piergiorgio Odifreddi e Umberto Galimberti.

Venerdì 26 novembre dalle 13:30 a Lignano Sabbiadoro (UD) presso il Cinecity si terrà un spettacolo formativo con ospiti esemplari. Dopo il successo dello scorso anno, Loris Comisso torna sul palco del cinema di Lignano, con quello che lui definisce il Business Talk, cioè quell’incontro di personaggi eccellenti che dal vivo raccontano le loro esperienze, che rappresentano storie illuminanti per tutti e per gli imprenditori in particolare. Il titolo è chiarificatore: L’educazione è nel futuro – il futuro è nell’educazione. Come creare la vision che consenta di considerare le opportunità e gli aspetti positivi dei cambiamenti in atto a tutti i livelli. Ritrovare l’importanza dell’educazione intesa come formazione. E’ importante cambiare, è giusto cambiare, inevitabile. I cambiamenti si cavalcano, si subiscono o si rifiutano, ma spesso significa estraniarsi dall’ambiente che ci circonda escludendo i miglioramenti per accontentarci dello status quo. Desiderio e motivazione non sono sufficienti: perfino quando si tratta di una questione di vita o di morte, la capacità di cambiare resta per i più qualcosa di sfuggente. Ignari delle conseguenze, restiamo fermi al palo, senza cambiamenti, eliminando dal vocabolario professionale e personale la parola chiave: Futuro! Com’è possibile imprimere dei cambiamenti nella nostra vita e in quella delle nostre organizzazioni, senza garantirci le basi solide che solo l’educazione può darci? Come possiamo influenzare e incoraggiare un cambiamento sostenibile che guardi al futuro positivamente? Questo Business Talk, attraverso l’intervento di ospiti dal mondo dell’imprenditoria, delle forze armate e della musica, della televisione, ha l’obiettivo di approfondire come siano le nostre convinzioni individuali, combinate con il pensiero collettivo delle organizzazioni delle quali facciamo parte, a renderci spaventati dai futuri cambiamenti.