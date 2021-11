“Villa Tavagnacco” di Manzano è la nuova sede del Cluster Arredo

Dopo un “viaggio itinerante” tra i comuni del Distretto della Sedia si trasferisce a Manzano, laddove era nata l’allora Asdi Sedia. Ad ospitare la nuova sede - inaugurata oggi alla presenza Matteo Tonon, Presidente Cluster Legno Arredo Sistema Casa FVG, è Villa Tavagnacco, storico edificio immerso in uno splendido parco. L’evento inaugurale è stato preceduto dalla presentazione del progetto “Innovation Platform per il Legno Arredo Fvg - Tecnologia, sostenibilità e design per la crescita internazionale del comparto”, una piattaforma “che, attraverso uno spazio e un luogo fisico nei territori, si declina in diverse progettualità a supporto delle imprese del settore di tutta la regione - ha affermato Matteo Tonon -. Un ringraziamento alla Banca Ter, per l’investimento diretto in una delle piattaforme e per la sede data in uso al cluster comodato gratuito, e alla Regione Fvg, in particolare, all’assessorato alle attività produttive per il proficuo dialogo e il costante supporto. Prosegue, così, il cammino intrapreso grazie al lavoro svolto dall’ex presidente Cluster, Franco di Fonzo, e al direttore Carlo Piemonte, che hanno permesso di dare una accelerazione alla messa a terra della progettualità”. Ora il Cluster e il suo staff proseguirà, con nuovi innesti e proposte, nel suo ruolo di supporto ai progetti di sviluppo delle imprese del comparto legno arredo e nella valorizzazione del ruolo dei soci del consorzio.

Chi è il Cluster Arredo

Il Cluster Legno Arredo Casa FVG è il soggetto deputato allo sviluppo di progettualità ed iniziative volte alla valorizzazione e innovazione del comparto produttivo di riferimento. Ufficialmente riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. 3/2015 e la L.R. 3/2021, il Cluster porta avanti iniziative nel campo delle certificazioni di processo e prodotto, dello sviluppo internazionale e dei sistemi formativi del Friuli Venezia Giulia nonché, a supporto diretto della Regione, svolge funzioni di diffusione dell'innovazione e monitoraggio ai fini della crescita del comparto produttivo di riferimento.

I soci del Cluster

Confindustria Udine, Confindustria Alto Adriatico, Federlegno Arredo Eventi Spa, Unione Artigiani e Piccole Imprese-Confartigianato Udine, Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia, Confapi Fvg, Catas Spa, BancaTER Credito Cooperativo Fvg, Banca di Cividale Scpa, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa, Intesa Sanpaolo Spa, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, CNA Conf. Naz. Artigianato e PMI, Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, Confcommercio Imprese per l'Italia – Udine, Pordenone Fiere Spa, Udine e Gorizia Fiere Spa.