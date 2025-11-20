Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: gli appuntamenti a Tolmezzo

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Tolmezzo organizza una serie di iniziative per sensibilizzare la collettività, a partire dalle giovani generazioni, sul fenomeno della violenza sulle donne per favorire la cultura del rispetto e delle Pari Opportunità.

Due gli appuntamenti in programma per lunedì 24 novembre: alle 11.30, il dibattito a più voci “Parlare di violenza … si può?” in diretta sull’emittente Radio Studio Nord con la partecipazione del Centro Antiviolenza di Tolmezzo e degli amministratori locali; alle 17.30 l’incontro “Il lungo cammino delle donne per la conquista dei diritti – tempi di pace, tempi di guerra”, a cura del Club Soroptimist Alto Friuli che si terrà nella biblioteca civica Adriana Pittoni, con gli interventi di Alba Bonetti (presidente Amnesty International), Teresa Bruno dell’associazione Antiviolenza “Artemisia” di Firenze e Barbara Comparetti, avvocato componente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Udine. Martedì 25 novembre, dalla mattinata, il gruppo Pandora Station – Cooperativa Itaca curerà l’allestimento “Insieme per dire no alla violenza. Per una crescita consapevole della cultura del rispetto” in piazza XX Settembre. Il Comune di Tolmezzo provvederà all’esposizione del pannello simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’invito a tutta la popolazione a lasciare un messaggio, un pensiero, un segno contro la violenza.

Le attività proposte in occasione del 25 novembre toccano anche il mondo della scuola. Le studentesse e gli studenti dell’Isis Paschini-Linussio e dell’Isis Fermo Solari, infatti, parteciperanno a un progetto di approfondimento – a cura dell’IRSS, Istituto di Ricerca Sociale e Sicurezza – sul fenomeno della violenza con acquisizione di elementi di prevenzione e autodifesa.