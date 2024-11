Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: gli appuntamenti a Tolmezzo

Sensibilizzare la collettività, a partire dalle giovani generazioni, sul fenomeno della violenza sulle donne per favorire la cultura del rispetto e delle Pari Opportunità. Con questa finalità, il Comune di Tolmezzo rinnova l’adesione alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che ricorre il 25 novembre e lo fa con una serie di appuntamenti in biblioteca, a teatro e in piazza; iniziative realizzate con la collaborazione del Servizio Sociale dei Comuni della Carnia e del Centro Antiviolenza Voce Donna ETS.

Venerdì 22 novembre, alle 17.30, la Biblioteca Civica Adriana Pittoni ospiterà la lettura scenica (a cura di Livio Vianello) di estratti dal libro “Maria Zef” di Paola Drigo. Lunedì 25 novembre al Teatro comunale “Luigi Candoni”, alle 10.45, “Anna ha visto la luna”, concerto recital di Edoardo De Angelis (iniziativa per le scuole medie ma aperta alla partecipazione di tutti). Lunedì 25 e martedì 26 novembre in piazza XX Settembre, “Insieme per dire no alla violenza”: allestimenti a cura del Gruppo Pandora Station e della Cooperativa Itaca. I cittadini sono invitati a lasciare un messaggio, un pensiero, un segno contro la violenza sul pannello dedicato alla Giornata. Venerdì 29 novembre, nella biblioteca civica, alle 17.30, con la collaborazione del Club Soroptimist Alto Friuli, degli Sbilfs de “Le Vie dei Libri” e dell’Associazione Musicale della Carnia, presentazione di alcuni passaggi tratti dai libri “Poesie D’Amore” di Nazim Hikmet e “Ferite a morte” di Simona Dandini.

Il programma delle iniziative è pubblicato sul sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it