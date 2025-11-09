Giovani Democratici: 12 delegati dal Fvg al congresso di Napoli

“I dodici delegati del Friuli Venezia Giulia hanno contribuito in modo determinante ai lavori del congresso nazionale dei Giovani Democratici a Napoli, terminato con l’elezione all’unanimità della nuova Segretaria nazionale, la padovana Virginia Libero, in un clima unitario che ha segnato l’avvio di una fase nuova. Dopo anni difficili questo congresso rappresenta un punto di svolta, ritroviamo entusiasmo, visione e volontà di essere più forti e più radicati”. Lo afferma il segretario regionale GD Fvg Ferdinando Santoro, che ha guidato i giovani dem regionali a Napoli, dove, dopo due giorni di lavori, si è concluso oggi il IV Congresso nazionale dei Giovani Democratici.

“Nella discussione politica – riferisce Santoro – i delegati del Friuli Venezia Giulia hanno riportato al centro tre temi fondamentali: un europeismo concreto e progressista, il diritto a un lavoro dignitoso e stabile, e il diritto di ogni giovane a restare nella propria terra senza essere costretto a partire per mancanza di opportunità”.

“La nostra regione – sottolinea Santoro – ha molto da dire su questi fronti e Napoli è stata l’occasione per portare con decisione la nostra voce».

«Ora – conclude il segretario dei giovani dem regionali – l’unità e la forza emerse a Napoli devono trasformarsi in un impegno quotidiano. Vogliamo una giovanile aperta, inclusiva e capace di incidere davvero sulla realtà, costruendo futuro e non limitandosi a inseguirlo”.