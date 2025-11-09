Tappa in Friuli del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa.

Donne e intelligenza artificiale: opportunità e rischi per le imprenditrici. Questo il tema dell’incontro che si svolgerà domani, Lunedì 10 novembre alle ore 17.30. Si tratta della tappa in Friuli-Venezia Giulia del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, il roadshow promosso da Unioncamere con il diretto coinvolgimento dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile, ora inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile”, progetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dall’Unione Europea con le risorse del Next Generation EU che Invitalia – soggetto gestore – realizza in collaborazione con Unioncamere.

Organizzato dalla Camera di commercio di Pordenone – Udine, in collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile, l’incontro, in modalità webinar, sarà l’occasione per parlare di donne e intelligenza artificiale per imprenditrici nel futuro che avanza: opportunità e rischi.

Aperto dai saluti del segretario generale della Camera di commercio Pordenone-Udine, Maria Lucia Pilutti, l’appuntamento sarà introdotto e moderato dalla presidente del Comitato Imprenditoria Femminile dell’ente camerale, Renata Lirussi.

A seguire Tiziana Pompei, vice segretario generale Unioncamere e direttrice generale Si.Camera, presenterà i principali risultati del Rapporto sull’Imprenditoria femminile.

Interverrà poi Michela Minigher formatrice e consulente specializzata in marketing digitale e AI. Sarà dato quindi spazio ad alcune testimonianze imprenditoriali alle quali seguirà un dibattito con le imprenditrici.