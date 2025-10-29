Giovani e imprese: un ponte per il futuro. Domani nella torre di Santa Maria, convegno promosso da Confindustria Udine e Adecco

Confindustria Udine e Adecco promuovono, giovedì 30 ottobre, con inizio alle 16.30, nella torre di Santa Maria, il convegno dal titolo: “Giovani e impresa: un ponte per il futuro”.

L’obiettivo dell’incontro, dedicato alle aziende del territorio, è quello di costruire un dialogo concreto con i giovani e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso percorsi strutturati e sostenibili, valorizzando sia il passaggio generazionale, sia il trasferimento delle competenze.

Interverranno: Mario Toniutti, vicepresidente di Confindustria Udine, Carlos Corvino, responsabile dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro della Regione FVG, David Rodriguez e Alice Berger, rispettivamente head of Apprenticeship e permanent manager di Adecco Italia. In chiusura, la testimonianza aziendale portata dal Gruppo Illiria.