Rilevante operazione della Polizia Locale di Udine: sequestrato oltre un chilogrammo di hashish grazie al fiuto del cane antidroga Galant

Nei giorni scorsi, il personale del Comando della Polizia Locale di Udine, con il supporto dell’Unità Cinofila, ha portato a termine una significativa operazione antidroga che ha condotto al sequestro di oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli mirati presso parchi e aree verdi cittadine, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di spaccio. Il rinvenimento è avvenuto in una zona isolata di Udine sud, limitrofa alla linea ferroviaria.

La sostanza, suddivisa in panetti confezionati singolarmente e accuratamente occultata all’interno di un pozzetto dismesso per la raccolta delle acque meteoriche, è stata individuata grazie al fiuto infallibile del cane antidroga Galant, in servizio presso il Nucleo Cinofilo del Comando della Polizia Locale.

Il materiale sequestrato, del valore di diverse migliaia di euro sul mercato illegale, è stato posto sotto sequestro.

Questa operazione rappresenta un nuovo successo per il Nucleo Cinofilo, che già nel mese di ottobre aveva portato a termine due interventi di rilievo nei pressi di aree scolastiche, dove erano stati rinvenuti materiali e sostanze riconducibili ad attività di spaccio.

“Il lavoro della Polizia Locale e dell’Unità Cinofila conferma l’efficacia dei controlli sul territorio” ha dichiarato l’Assessore alla Polizia Locale Rosi Toffano. “Operazioni come questa dimostrano quanto sia importante mantenere una presenza costante nelle aree pubbliche e rafforzare la collaborazione tra i reparti. L’impegno quotidiano degli agenti contribuisce in modo concreto a rendere la città più sicura e a tutelare la serenità dei cittadini.”