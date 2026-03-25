Giovedì assemblea regionale Confcooperative Cultura Turismo Sport
giovedì 26 marzo 2026 alle ore 10.00 presso la Sala convegni Fondazione Friuli UDINE – via Gemona, 2 si svolgerà l’ assemblea regionale Confcooperative Cultura Turismo Sport
Apertura dei lavori. alle ore 10.00
Interventi delle autorità
Mauro Bordin, Presidente del Consiglio regionale
Bruno Malattia, Presidente della Fondazione Friuli
Federico Pirone, Assessore alla Cultura, Comune di Udine
Simone Furlani, Dip. di Studi umanistici e del Patrimonio culturale, Università di Udine
Relazione di fine mandato della Presidente regionale, SERENA MIZZAN
INTERVENTI
Luca Iseppi, Stefania Troiano, Università di Udine
L’analisi di impatto di un Albergo diffuso:
il caso dell’Albergo diffuso Borgo Soandri di Sutrio (UD)
Fabrizio Rossi, Università di Trieste
Indagine sulle Imprese cooperative culturali del Friuli Venezia Giulia
Debora Violi, Direttrice nazionale Confcooperative Cultura Turismo Sport
Imprese Culturali e Creative: esperienze cooperative a confronto
ELEZIONI
Conclusioni della Presidente nazionale, IRENE BONGIOVANNI