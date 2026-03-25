Propagation nuovo appuntamento per Altrememorie. A Basaldella (Ud) in scena intervento luminoso biomimetico

Il percorso di Altrememorie – progetto dell’omonima associazione culturale, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli – proseguirà giovedì 26 marzo, alle 18.30, quando Le(Serre (strada dell’Artigiano 26/7, Basaldella, Udine) ospiterà la restituzione di Janez Grošelj, Propagation, un progetto realizzato in collaborazione con Marko Vivoda (PiNA). La residenza, sviluppata tra Koper e Basaldella, darà vita a una ricerca sulla creatività “contagiosa” attraverso un intervento luminoso biomimetico: forme di vita digitali autonome abiteranno in modo discreto l’architettura naturale degli ecosistemi di Udine e PiNA. L’opera sarà pensata come organismo modulare, capace di migrare e adattarsi, generando al contempo una simbiosi creativa tra gli autori e il territorio.

Altrememorie continua a essere, anche in questa nuova edizione, un laboratorio aperto, un dispositivo di ascolto e trasformazione capace di coinvolgere comunità, studenti, artisti e cittadini in un dialogo continuo con il paesaggio. Le restituzioni saranno occasioni preziose per condividere visioni, immergersi nei linguaggi contemporanei e riscoprire il territorio con gli occhi dell’arte. Anche nel 2026, infatti, Altrememorie inviterà artiste e artisti a sviluppare nuove narrazioni attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea, avvicinando il pubblico ai processi creativi e stimolando uno sguardo rinnovato sul patrimonio locale. Tutti gli eventi di restituzione saranno ospitati da Le(Serre — strada dell’Artigiano 26/7, Basaldella, Udine — e saranno a ingresso libero.