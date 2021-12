Giovedì il Tradizionale Concerto di Natale con l’ensemble Piano Twelve al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Saranno i dodici pianoforti e i dodici pianisti dell’ensemble Piano Twelve, diretti dal M° Ferdinando Mussutto, i grandi protagonisti del Tradizionale Concerto di Natale in programma giovedì 23 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 17.30. Il concerto, offerto dal Comune di Udine, con il sostegno della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, commemora il tragico attentato che il 23 dicembre 1998 costò la vita a tre agenti di Polizia nell’esecuzione del loro servizio. L’importante appuntamento, che vedrà la conduzione della giornalista Alessandra Salvatori, chiude la 23° edizione del festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall’Associazione Progetto Musica. I biglietti gratuiti per il concerto sono ancora prenotabili sul circuito Vivaticket. Tutte le info su www.neisuonideiluoghi.it. Dodici pianisti, dodici pianoforti e 1056 tasti sono l’anima dell’ensemble Piano Twelve, un progetto che coniuga musica classica e musica moderna. Il risultato è un programma da concerto vario e divertente, che, grazie a trascrizioni ideate appositamente per l’ensemble, spazia dal barocco al pop e rock. Nella stessa serata si potranno ascoltare brani che a partire da Bach ci porteranno a Musorgskij, facendo omaggio a Piazzolla e accostandosi a celebri pop songs dei Metallica e dei Coldplay, e a colonne sonore di alcuni tra i film più amati dal pubblico di ogni età, da Gershwin a Zimmer.