Giovedì la presentazione ufficiale del 35° Meeting Internazionale di Atletica leggera Sport e Solidarietà di Lignano

Mancano due settimane al 35° Meeting Internazionale di Atletica leggera Sport e Solidarietà, in programma allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro (Udine) domenica 14 luglio.

La Nuova Atletica dal Friuli del Presidente Giorgio Dannisi, con il coordinamento del Direttore Sportivo Stefano Scaini e con lo staff della Naf, stanno lavorando alacremente per definire gli ultimi dettagli organizzativi e, soprattutto, la lista definitiva degli atleti partecipanti provenienti da decine di Paesi di tutto il mondo.

Il Meeting 2024, inserito nel circuito internazionale e compreso tra i massimi eventi dell’atletica in Italia, sarà una delle ultimissime opportunità per tutti i grandi campioni dell’atletica internazionale per testare il proprio stato di forma in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Come ogni anno, sotto i riflettori fra gli altri, i fenomeni della nazionale giamaicana – di cui la Nuova Atletica ricopre il ruolo di “tutor” dal 2006 – capitanati dalla campionessa olimpica e mondiale Shericka Jackson, testimonial anche solidale da diverse stagioni del Meeting e da Kishane Thompson, numero uno mondiale stagionale nella distanza dei 100 metri.

Grazie infatti alle magnifiche strutture sportive messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale lignanese e all’ospitalità dell’Hotel “Fra i Pini” di Lignano Pineta, la Giamaica è ospite fissa nella località balneare friulana fin dalla metà degli anni Duemila. Una logistica perfetta per fare base in Europa, scelta e consolidata, grazie al quasi ventennale gemellaggio con il Meeting e il club organizzatore della Nuova Atletica.

Il Meeting Sport Solidarietà sarà anche vetrina, come da sempre, per gli atleti top con disabilità. Novità di questa edizione, l’evento lignanese sarà contenitore scelto per festeggiare i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza (una staffetta del Grifone dedicata) e del Fair Play Nazionale, del quale si celebra il trentennale dalla fondazione.

Tutti i dettagli organizzativi del 35° Meeting Internazionale di Atletica leggera Sport e Solidarietà e la lista degli atleti partecipanti, saranno presentati nella conferenza stampa, in sala “Pasolini”, all’interno del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, in via Sabbadini a Udine, giovedì 4 luglio, a partire dalle 11.