Liste d’attesa: Rojc (Pd), foto dolorosa del sistema sanitario Fvg

“Una fotografia dolorosa e drammatica del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, perché è dubbio si limiti ad Asugi la dilatazione abnorme dei tempi degli esami diagnostici. Sto valutando se portare questi fatti all’attenzione del ministro. Amareggia che sia stato necessario l’intervento della Procura della Repubblica per aver contezza formale di una situazione che è nell’esperienza quotidiana e viene riferita da tante persone. La salute dei cittadini viene ancora una volta affidata alla buona volontà del personale per venire incontro a chi ha bisogno di cure. E’ venuto il momento di mettere le mani nel sistema sanitario pubblico in modo profondo e trasparente. Vedremo se di questi fatti terrà conto il vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che ha assicurato che nella prossima manovra di assestamento di bilancio ci saranno altre risorse per ridurre le liste d’attesa con un piano straordinario. Intanto, nella commissione Affari Sociali del Senato sono in corso audizioni sul decreto per la riduzione delle liste di attesa, e casi come questo emerso in Asugi possono contribuire a una conoscenza più approfondita”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando quanto sta emergendo dagli accertamenti della Procura della Repubblica di Trieste sulle liste d’attesa per esami specialistici del sistema sanitario triestino, ritenuti eccessivamente dilatati dato che, come riportato, spesso i pazienti aspettano mesi prima di poter ottenere un appuntamento.