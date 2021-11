Giovedì prossimo visita guidata gratuita alla scoperta di Aquileia

Il prossimo giovedì 25 novembre, dalle 10 alle 12, è previsto ad Aquileia un percorso guidato gratuito e aperto al pubblico che toccherà tutti i principali luoghi di rilevanza storico – culturale della città, dalla visita al Museo Archeologico di Aquileia, passando per l’area archeologica della Domus e del Palazzo Episcopale sino alla Domus di Tito Macro (Fondazione Aquileia). La registrazione dei partecipanti alla visita è prevista alle 9.30 all’Hotel ai Patriarchi di Aquileia, la partecipazione è gratuita ma a numero chiuso. Per prenotarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo walter.goruppi@informest.it entro martedì 23 novembre. Obbligo di esibizione del Green pass. L’esperienza rientra nel programma di un meeting di due giorni che coinvolgerà Aquileia e Grado sul progetto “UnderwaterMuse”, inserito nel Programma di Cooperazione transfrontaliera - Interreg Italia-Croazia 2014 – 2020, di cui è capofila l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC FVG, in partnership con l’Università di Venezia Ca’ Foscari, la Regione Puglia, l’agenzia RERA – Spalato e il Comune di Kaštela. UnderwaterMuse ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione del patrimonio sommerso delle regioni coinvolte, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, affinché divenga una risorsa strategica per la crescita sostenibile dei territori.