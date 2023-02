Giovedì si inaugura la settima edizione di Udine Design Week 2023

Anche il 2 marzo di quest’anno e per due settimane in via Mercatovecchio, a Udine, apparirà la grande scritta DESIGN, il segnale di partenza di Udine Design Week 23. Il Museo virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia (Mu.De.Fri), organizzatore dell’iniziativa in collaborazione con Confindustria Udine, Promoturismo e Fondazione Friuli e con il patrocinio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Comune di Udine, Università e Ordine degli Architetti di Udine, scende in campo ancora una volta coniugando cultura, commercio, artigianato, industria e turismo. L’anno scorso la manifestazione ha avuto grande visibilità sui social media, toccando oltre 100mila visualizzazioni solo su Instagram. L’inaugurazione della rassegna giunta alla sua settima edizione e il cui tema 2023 ruoterà attorno al concetto di “Dimensione interspazio”, è prevista per giovedì 2 marzo, alle ore 11, a palazzo Morpurgo Valvason, in via Savorgnana 12, a Udine. Nell’occasione Anna Aurora Lombardi, presidente del Mu.De.Fri e ideatrice della rassegna, presenterà, tra l’altro, ad autorità e stampa Il programma di questa edizione che prevede iniziative e percorsi ragionati che illustrano come il design sia un fattore di cambiamento e possa creare dei corti circuiti tra ambiti diversi come la scuola, il turismo, le aziende, i negozi, i musei. Obiettivo: fare comunità, creare consapevolezza, riconoscere la creatività. Il percorso espositivo partirà dai Civici Musei di Udine e coinvolgerà tutta la città di Udine con 6 mostre in gallerie d’arte, 21 nei negozi, 6 scuole medie superiori, l’Università di Udine e un ricco programma di eventi. Sempre giovedì 2 marzo aprirà, alle ore 16, nella galleria Melarias Contemporanea in via Girardini 20, a Udine, la mostra “8 storie di design”. dedicata all’architetto Enrico Franzolini.