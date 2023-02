Gran finale per “Riflettori sul Nord-Est”, la rassegna letteraria di confine

Doppio appuntamento, a Latisana e a San Canzian d’Isonzo, per la chiusura della 5^ edizione di “Riflettori sul Nord-Est”, la rassegna letteraria di confine che anticipa la 30^ edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” e che quest’anno si è si arricchita di nuove collaborazioni sul territorio, coinvolgendo altri comuni. Appuntamento che si sdoppia in occasione dei 52 anni della Biblioteca di Latisana, istituita il 27 febbraio del 1971: martedì 28 febbraio alle 18 nel Centro Polifunzionale di Latisana, Romano Vecchiet, storico dirigente dei musei e delle biblioteche di Udine, dialogherà sul suo libro “La biblioteca di tutti” (Forum) insieme ad Antonella Agnoli. Lo stesso incontro replica e conclude la rassegna mercoledì 1 marzo alle 18 nella biblioteca di Pieris (San Canzian d’Isonzo) sempre con il libro di Vecchiet e l’intervista di Antonella Agnoli. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni: 0431 525179-181, biblioteca@comune.latisana.ud.it

La rassegna ha il partenariato dei Comuni di Gradisca d’Isonzo e San Canzian d’Isonzo, il patrocinio dell’Associazione Italiana biblioteche (AIB FVG), le collaborazioni di Consorzio Culturale del Monfalconese – Sistema BiblioGO, Sistema bibliotecario InBiblio, Università della Terza Età di Latisana-Bassa Friulana Occidentale, Gruppo di Lettura “Libri in Circolo”, cartolibreria Il Papiro, ISIS Mattei di Latisana. Si ricorda che Latisana ha ricevuto, anche per il biennio 2022-2023, la qualifica di Città che legge da parte del Centro per il libro e la lettura.