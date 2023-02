Letteratura austriaca, conferenza all’Ateneo di Udine

La letteratura austriaca, tra “vecchie domande, nuovi problemi”, sarà protagonista della conferenza, in lingua tedesca, che si terrà mercoledì 1 marzo, dalle 17.45, a Palazzo Antonini, nell’Aula 5 (Via Petracco 8, Udine). Intitolata Österreichische Literatur – alte Fragen, neue Probleme. Klassiker, Kanon, Institutionen e con relatore Werner Michler, docente di Letteratura tedesca dell’Università di Salisburgo, la conferenza è stata organizzata dall’Associazione Biblioteca Austriaca in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università di Udine e con il Forum Austriaco di Cultura a Milano. Sarà disponibile anche in diretta streaming, attraverso il link https://tinyurl.com/5n95m2pu. Werner Michler guiderà il pubblico attraverso un percorso incentrato sul concetto di ‘letteratura austriaca’. «Le riflessioni circa lo status della letteratura nazionale nell’attuale mondo globalizzato, in generale, e il significato di letteratura austriaca, nello specifico – spiega Simone Costagli, docente di Letteratura tedesca dell’Ateneo friulano – risultano da anni al centro dell’attenzione della critica nei Paesi di lingua tedesca e non solo, soprattutto dopo il 1945. Il 150° anniversario, nel 2022, della morte di Franz Grillparzer (1791-1872), considerato il grande ‘classico’ della letteratura nazionale austriaca, sarà l’occasione per ripensare nuovamente a questi interrogativi da diversi punti di vista, in una panoramica che intreccia ambito accademico e scolastico». Werner Michler, oltre ad essere docente di Letteratura tedesca all’Università di Salisburgo (Paris Lodron Universität Salzburg), è vicedirettore del Dipartimento di Germanistica della stessa. È inoltre responsabile della sezione Figurationen des Übergangs per l’associazione Wissenschaft und Kunst (Univ. Salzburg/Univ. Mozarteum) e del Franz Werfel-Stipendienprogramm, il programma di borse di studio Franz Werfel (BMBWF/internationales Netzwerk österreichische Literatur). I suoi interessi di ricerca comprendono la teoria e la storia dei generi letterari, il rapporto tra letteratura e scienza, la teoria e storia della traduzione letteraria e la letteratura di lingua tedesca, in particolare austriaca, del XVIII e XXI secolo.