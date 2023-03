Commercio: Meloni (Pd), non bastano cerotti di Fontanini

“In questi anni troppe serrande abbassate e troppo poche azioni di rilancio da parte dell’amministrazione comunale: un’inversione di rotta è essenziale se vogliamo restare un grande capoluogo”. Lo afferma la consigliera comunale e candidata alle prossime amministrative Eleonora Meloni (Pd), commentando l’analisi di Confcommercio che ha rilevato la scomparsa del 17% di esercizi commerciali negli ultimi 10 anni.

Per Meloni “bisogna affrontare l’enorme questione del potere d’acquisto e della vivibilità della città: capacità di spesa e attrattività sono collegati strettamente”.

“Il rilancio della città targato Fontanini-Franz non può passare per ‘Udine sotto le stelle’ o per la deroga ai dehors a titolo gratuito, pur utile. Questi – evidenzia Meloni – sono solo cerotti su una ferita profonda”.

“L’appello del presidente Pavan – precisa la consigliera dem – impone di prendere atto che la giunta Fontanini è mancata nel supporto alle attività economiche della città, in particolare ai pubblici esercizi”.