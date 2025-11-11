“Giù le mani da Eva!” – A Moggio Udinese una rassegna di cinema e teatro contro la violenza sulle donne

Il Comune di Moggio Udinese, per il mese di novembre, promuove la rassegna “Giù le mani da Eva!”, un percorso di cinema e teatro dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e alla valorizzazione della forza femminile.

L’iniziativa rientra tra le “Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne”, realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

“Eva è ogni donna: origine, forza, fragilità e rinascita. Con questa rassegna vogliamo dire con chiarezza basta a ogni forma di violenza e sì alla conoscenza, al dialogo, alla libertà.”

Attraverso il linguaggio del cinema e del teatro, Moggio Udinese invita la cittadinanza a riflettere su temi di attualità, diritti, memoria e libertà, dando voce a storie di donne, reali o simboliche, che lottano, resistono e si raccontano con coraggio.

Programma della rassegna “Giù le mani da Eva!”

– Venerdì 7 novembre – ore 20.45 – Film: “Leggere Lolita a Teheran” – Ex sede “Sot la Nape” di Ovedasso

– Venerdì 14 novembre – ore 20.45 – Film: “Cattiverie a domicilio” – Ex asilo di Dordolla

– Sabato 22 novembre – ore 20.45 – Film: “C’è ancora domani” – Centro polifunzionale “R. Treu”

– Venerdì 28 novembre – ore 20.45 – Teatro: “Storia (di) Vera” – con Flavia Valoppi e Claudio Moretti – Centro polifunzionale “R. Treu”

– Domenica 30 novembre – ore 18.00 – Film: “Barbie” – Ex asilo di Dordolla

La rassegna “Giù le mani da Eva!” vuole essere un momento di comunità, riflessione e partecipazione, un invito a costruire insieme rispetto, consapevolezza e solidarietà.

Perché dietro ogni “Eva” c’è un mondo da proteggere, ascoltare e celebrare.