“Il Pane e le Rose” il 13 novembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00 seminario presso la Sala Ajace in Piazza Libertà a Udine

“Il Pane e le Rose”, seminario organizzato dal Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale del Comune di Udine insieme a La Società della Ragione e all’Associazione ICARO Volontariato Giustizia ODV.

Il seminario sarà occasione di approfondimento di alcune delle tematiche più attuali legate al sistema penitenziario. Dopo un aggiornamento sullo stato della ristrutturazione della Casa Circondariale di Via Spalato, la prima sessione avrà ad oggetto la salute ed in particolare la salute mentale, con gli interventi di Giuseppina Paulillo della AUSL di Parma e Marco Bertoli e Alessia Lestani di ASUFC di Udine. Verranno presentati inoltre il risultato della ricerca condotta da Società della Ragione su alcuni Istituti del Nord Italia ed il vademecum “Informare sulla salute mentale” del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti.La seconda sessione avrà riguardo a possibili riforme dal peculiare punto di vista femminile, con la partecipazione di Susanna Ronconi e gli interventi di Giovanna Del Giudice, Giulia Melani, Sarah Grieco, Letizia Lo Giudice, Sofia Ciuffoletti e Natalia Rombi.

Programma aggiornato

Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al seguente form:

https://forms.gle/A7m7XKGkcni22UEk9

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che l’evento è patrocinato dall’Università degli Studi di Udine, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine degli Architetti, ed accreditato presso:

Avvocati

CF agli Avvocati e Praticanti Abilitati partecipanti, n. 5 CF di cui n. 1 CF in materia obbligatoria, ai sensi dell’art. 20 e 21 del Regolamento CNF n. 6/2014.

Giornalisti

La sessione mattutina del convegno è stata accreditata dall’Ordine dei giornalisti ed è valida per 6 crediti deontologici. Iscrizioni su www.formazionegiornalisti.it

Assistenti sociali

È in corso la richiesta di accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali FVG