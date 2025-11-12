Il ministero dell’istruzione e del merito vuole una scuola talk show e i professori tutti aspiranti “Bruno Vespa”

Ad essere arrabbiati più che gli studenti dovrebbero essere i professori…. Infatti una recente circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito introducendo un finto principio di par condicio, tende, neanche tanto nascostamente, a riscrivere alcune (per qualcuno scomode verità) o quantomeno ad annacquare le posizioni rendendo sterili le insopportabili ombre nere che si allungano su questo governo Meloni. Il risultato dell’indicazione ministeriale dovrebbe essere quello di trasmettere iniziative culturali attraverso un nuovo format simil talk show con “ospiti” selezionati con il bilancino e professori tutti aspiranti “Bruno Vespa”. Inutile dire che nel mirino del ministero vi sono vicende come il genocidio a Gaza e sotto sotto un tentativo di riscrivere in funzione “nazionalista” pezzi importanti della storia d’Italia, sterilizzando le responsabilità del fascismo del secolo scorso e quelle attuali di una destra nostalgica post bellica e dei propri “nipotini”, per non parlare poi della politica internazionale, ad iniziare appunto dalla vicenda Israelo-Palestinese, passando per la guerra d’aggressione della Russia in Ucraina. Per non parlare della “rivoluzione” o meglio dell’involuzione trumpiana globale tanto cara al governo Meloni in preda da palese sindrome di “Tafazi” che le bottigliate alle parti basse però le indirizza a tutti noi. Una strategia palese che attraverso l’insopportabile semplificazione di vicende complesse, vuole riscrivere la narrazione di eventi di cronaca o di quelli che negli ultimi 80 anni hanno costellato di lutti e infamie il nostro paese, negando l’esistenza delle chiare matrici che oggi si vorrebbero mettere in discussione o nascondere sotto il tappeto. Gli studenti hanno scritto sui social appello al ministro: «Valditara, lei si dimentica che le scuole hanno autonomia e che gli studenti possono decidere ci parlare di quello che vogliono nei loro dibattiti: la scuola deve essere libera, non teatro di censura! Continueremo a parlare di genocidio nelle scuole finché tutti capiranno gli orrori di cui siete complici». «La scuola deve essere presidio di democrazia e deve formare lo spirito critico per essere cittadini consapevoli. Il ministro Valditara invece alimenta un’idea di scuola sempre più repressiva e improntata all’ubbidienza».

Ma cosa dice esattamente la circolare Valditara, che va inquadrata in una più generale strategia di “gestione” sostitutiva della cultura, dal Cinema, alla Musica passando per le scelte museali: “appare importante che l’organizzazione e lo svolgimento, all’interno delle istituzioni scolastiche, di manifestazioni ed eventi pubblici di vario tipo aventi ad oggetto tematiche spesso di ampia rilevanza politica e sociale, siano caratterizzati dalla presenza di ospiti ed esperti di specifica competenza e autorevolezza. Si ritiene, infatti, che nell’organizzazione di tali eventi, il cui valore formativo rimane indiscusso, le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, debbano operare in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi del pluralismo e della libertà di opinione e garantire, in ogni caso, il dialogo costruttivo e la formazione del pensiero critico. In particolare, si invitano le SS.LL., nel rispetto delle prerogative delle diverse componenti della comunità scolastica, a promuovere iniziative che siano coerenti con gli obiettivi formativi della scuola e che contribuiscano, attraverso il libero confronto di posizioni diverse, a favorire una approfondita e il più possibile oggettiva conoscenza dei temi proposti, consentendo in tal modo a ciascuno studente di sviluppare una propria autonoma e non condizionata opinione. In coerenza con tale finalità le istituzioni scolastiche, anche attraverso la qualificata scelta dei partecipanti e relatori, potranno garantire sempre il sereno confronto tra posizioni diverse per incoraggiare una conoscenza approfondita e mai semplicistica delle tematiche affrontate”.

Insomma attraverso tante parole apparentemente di buonsenso messe una dietro l’altra, si vorrebbe più che sancire un principio democratico, usare la par condicio come un manganello per evitare in realtà che i confronti possano avvenire. Intendiamoci, il principio del confronto non è sbagliato, ma spesso non facilmente attuabile e quindi sotto sotto l’idea di base è che se non si trovano i contendenti (graditi ovviamente) non si svolga la contesa e che gli studenti continuino ad essere influenzati e informati dall’università dei social e dagli spregiudicati inquinatori della verità, mentre i loro professori relegati nel ruolo ormai sempre più vasto dei “tengo famiglia”. Speriamo che tutte le componenti della scuola si ribellino a tale scempio.

m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0005836.07-11-2025