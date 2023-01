Giuseppe Battiston torna la Visionario di Udine con il suo “Io vivo altrove”

Dopo lo straordinario successo della prima mondiale di IO VIVO ALTROVE, che ha visto nella stessa serata Giuseppe Battiston impegnato in ben quattro presentazioni per quattro sale tutte esaurite, il regista e attore udinese torna al Visionario con due nuovissimi appuntamenti! Battiston sarà ospite a Udine venerdì 27 gennaio alle ore 20.00 e domenica 29 gennaio alle ore 11.00. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema Visionario. Tratto da Flaubert e scritto dallo stesso Battiston con Marco Pettenello, Io vivo altrove! racconta la storia di Biasutti (Battiston) e Perbellini (Rolando Ravello): hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita di città. Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto…

