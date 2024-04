Gli appuntamenti culturali promossi al Centro “Balducci” nel corso della prossima settimana

Giovedì 18 aprile, alle ore 18.30, presso la Sala Petris” di piazza della Chiesa a Zugliano, il Centro “Balducci” e l’Associazione dei Toscani in Fvg, in collaborazione con l’Unesco e con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione “Gli Stelliani”, presenteranno l’Autore Paolo Lorenzoni con il suo libro “David Lazzaretti. Uno della mia terra: il santo e il profeta del Monte Amiata” per Innocenti Editore. Dialogherà con l’Autore, sulla controversa figura di Lazzaretti, il presidente del Centro “Balducci”, Paolo Iannaccone.

Venerdì 19 aprile, alle ore 20.30, presso la Sala Petris” di piazza della Chiesa a Zugliano, il Centro “Balducci”, in collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana, presenterà l’Autore Francesco Comina con il suo libro “La lama e la croce. Storie di cattolici che si opposero a Hitler”, raccolte dal giornalista altoatesino documentatosi in archivi e tramite testimonianze di eredi di questi martiri, visitando luoghi della memoria tra Italia, Austria e Germania. Dialogherà con l’Autore il giornalista Gianpaolo Carbonetto.