Gli industriali “di Agrusti” in campo a 5 giorni dal voto. Convention “casualmente” sbilanciata in favore di Fedriga & c

Avevamo già stigmatizzato come da parte di molte organizzazioni datoriali di varie categorie si stava registrando, in maniera più o meno palese e in qualche caso sguaiata, la propensione a salire sul carro dell’attuale presidente della giunta regionale Fedriga nella convinzione che sarà lui il vincitore della prossima scadenza elettorale. Ora al servizio della mai disinteressata crociata, arriva anche Confindustria Alto Adriatico. E’ infatti tutto pronto al Trieste Convention Center per l’Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico, evento aperto a tutti, in programma per domani, 27 marzo, dalle ore 10 e sulla quale ci aspettiamo l’orgia mediatica di accondiscendenza. Una data che “casualmente” coincide con gli ultimi giorni di campagna elettorale per le regionali e che, sempre “casualmente”, vede la partecipazione di Massimiliano Fedriga nelle vesti di Presidente della Regione Fvg che, sempre “casualmente”, è candidato per un secondo mandato. A reggere il moccolo di questa convention di amorosi sensi, sono anche stati chiamati alcuni papaveri della destra di governo nazionale, sempre ovviamente nelle loro vesti istituzionali. Ci saranno infatti anche Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. A questa iniziativa, per avere una buona base di potenziali indottrinati, sono attesi oltre 700 giovani iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori e all’Università che saranno, ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti «gli ospiti d’onore di questo meeting». Sarà proprio Agrusti che ha già definito, non a caso, “Fedriga imbattibile”, domani alle 10, ad aprire i lavori seguito da Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, Antonio Paoletti, Presidente CCIAA Venezia Giulia, seguiranno i già citati Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. In coda ai lavori, prima del Presidente Carlo Bonomi, è previsto – sempre in presenza – anche l’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

A seguire tre panel:

TRIESTE È INDUSTRIA

Moderatore

Sebastiano Barisoni | Focus Economia – Radio24

Relatori

Pierroberto Folgiero | AD e Direttore Generale Fincantieri SpA

Andrea Di Paolo | Vicepresidente BAT Trieste

IL MONDO CHE SARA’

Moderatore

Fabio Tamburini | Direttore de Il Sole 24 Ore, Radiocor e di Radio24

Relatori

Jim Al-Khalili | Fisico e divulgatore scientifico

Mons. Rino Fisichella | Presidente del Consiglio Internazionale per la Catechesi.

Fisichella scelto evidentemente non a caso e non solo perché è stato uno stretto collaboratore di Benedetto XVI, ma per meriti speciali dato che in passato aveva assunto tesi giustificazioniste nei riguardi dell’atteggiamento di Silvio Berlusconi verso il culto cattolico: in primo luogo nella concessione della comunione, per quanto divorziato. Ricordiamo ai distratti che secondo Fisichella: «Il presidente Berlusconi essendosi separato dalla seconda moglie, la signora Veronica, con la quale era sposato civilmente, è tornato ad una situazione, diciamo così, ex ante». Fattore ammissibile se il primo matrimonio viene annullato dalla Sacra Rota cosa non avvenuta. Ma se ti chiami Berlusconi l’ostacolo viene rimosso.

L’ENERGIA DEL MONDO

Moderatore

Fabio Tamburini | Direttore de Il Sole 24 Ore, Radiocor e di Radio24

Relatori

Aurelio Regina | Delegato per l’Energia Confindustria

Marco Patuano | Presidente A2A

Roberto Gasparetto | AD AcegasApsAmga Spa – Gruppo HERA

Alberto Clò | Direttore rivista Energia