Gli occhi (dell) sull’Africa a Cinemazero. Domani Reines un road movie tutto al femminile attraverso le montagne dell’Atlante

In programma a Cinemazero, venerdì 22 novembre il secondo appuntamento cinematografico de Gli occhi sull’Africa, la rassegna di cinema e cultura africana giunta alla sua XVIII edizione, promossa con Caritas, Centro culturale Casa dello Studente, Centro Missionario Diocesano in collaborazione con Pordenone Docs Fest e altre realtà associative del territorio.

Alle 21.00 proiezione di Reines di Yasmine Benkiran, una parabola sull’emancipazione femminile in Marocco sotto forma di un incisivo road movie.

Il film è ambientato a Casablanca, dove Zineb, una giovane madre, evade dal carcere per evitare che lo Stato le porti via definitivamente sua figlia. Quando riesce a ricongiungersi con la ragazzina si impossessa di un camion e prende in ostaggio Asma, la camionista. Hanno la polizia alle calcagna e sono costrette ad attraversare le montagne dell’Atlante. Nella fuga scopriranno che anche per Asma questo rapimento è una forma di salvezza.