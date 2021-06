GO! 2025 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la coorganizzazione di eventi nel 2021

Al via la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la coorganizzazione di eventi nel 2021, con il quale si invita le parti interessate a presentare proposte per la coorganizzazione di eventi nell’ambito delle attività preparatorie per lo sviluppo del progetto GO! 2025 Capitale europea della Cultura. L'obiettivo del bando pubblico è potenziare la creatività artistica e rafforzare le attività culturali nell'area inclusa nel progetto GO! 2025. News: https://euro-go.eu/it/notizie-ed-eventi/news/go-2025-avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-la-coorganizzazione-di-eventi-nel-2021/

La documentazione è disponibile nella sezione »Amministrazione trasparente / Bandi di gara e avvisi« del sito del GECT GO:

https://trasparenza.euro-go.eu/it/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/go-2025-avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-la-coorganizzazione-di-eventi-nel-2021/

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è mercoledì 7 luglio 2021, ore 12.

Le proposte devono essere presentate dai candidati sul modulo allegato all’avviso pubblico e inviate all’indirizzo: info@go2025.eu.