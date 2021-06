“I Luoghi del Cuore” del Fai: Riaccendiamo la macchina a vapore dell’Amideria Chiozza di Perteole

Grazie al contributo concesso da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto “I Luoghi del Cuore” è stato possibile restaurare la macchina a vapore che si trova all’interno dell’Amideria Chiozza, Ruda (UD) Il risultato del restauro della macchina a vapore dell'Amideria Chiozza di Perteole (Ruda – UD), ora di nuovo lucente e perfettamente funzionante, possibile grazie al contributo concesso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo nell’ambito de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, sarà presentato in anteprima alla stampa Sabato 26 giugno 2021, alle ore 10.30 Amideria Chiozza via Luigi Pasteur località La Fredda di Perteole, Ruda (UD) La macchina, costruita a Brno (Repubblica Ceca) nel 1901, fu il cuore pulsante di una delle più significative testimonianze legate alla storia dell’industria presenti in Friuli Venezia Giulia - la prima fabbrica sorta nella bassa friulana - e oggi l'unica fabbrica di amido in Europa ancora in possesso del sistema produttivo originale.