Gorizia capitale europea dell’ipocrisia. Sabato presidio: Mussolini non è mio concittadino

Si svolgerà domani sabato 30 agosto, dalle 10 alle 12, il settimo presidio, di fronte al Municipio di Gorizia, identificato dallo slogan “Gorizia capitale dell’ipocrisia – Mussolini non è mio concittadino”.

Sono previsti gli interventi di: Andrea Picco, cofirmatario della mozione in Consiglio Comunale finalizzata alla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini; Romana Leban, referente del comitato Eko Standrez; Ana Stanič, avvocato di Londra ma di origini slovene, che ha patrocinato il ricorso al TAR contro la conferma della cittadinanza onoraria; Gian Andrea Franchi, co-fondatore dell’associazione di volontariato triestina Linea d’ombra; Raoul Kirchmayr, filosofo e docente, già all’Università di Trieste (da remoto).

Gli interventi saranno alternati al contributo musicale del cantautore monfalconese Matteo della Schiava.

Ricordiamo che esattamente una settimana prima dell’inaugurazione della Capitale Europea della Cultura, il 1° febbraio scorso, si è svolta, davanti al Municipio di Gorizia, la prima protesta organizzata da operatori culturali, artisti e cittadini comuni della città transfrontaliera di Gorizia-Nova Gorica, supportata anche da molte associazioni culturali, oltre che da cittadini giunti da fuori città.

A seguito: della grande partecipazione; delle molte adesioni, anche successive alla manifestazione; della risonanza che l’iniziativa ha avuto sui diversi media, non solo locali; delle mancate risposte sia da parte dell’amministrazione comunale che da parte del Presidente Mattarella, al quale la mattina dell’8 febbraio sono state consegnate le prime 890 firme raccolte in meno di una settimana (che oggi sono ormai quasi duemila); i cittadini della città transfrontaliera di Gorizia-Nova Gorica hanno deciso di prolungare la loro protesta per tutto il 2025, anno della Capitale Europea della Cultura, o almeno fino a quando non otterranno delle garanzie rispetto alle loro richieste.

Stiamo inoltre continuando a raccogliere le firme di quei goriziani che vogliono dichiarare, seppure simbolicamente, “di voler rinunciare alla cittadinanza goriziana”, oppure, se non residenti, di sostenere tale iniziativa. Ricordiamo che tra questi hanno già sottoscritto Senatori, Deputati, Consiglieri Regionali e Sindaci di questa regione.

Questa iniziativa deriva anche dalla convinzione che la Cultura, intesa nel suo senso più ampio, sia lo strumento più potente per debellare tutte le forme di violenza, fisica e verbale, di xenofobia e di razzismo: dove c’è Cultura non c’è fascismo.

Si ricordano infine le richieste avanzate al Comune di Gorizia, richieste alle quali si era inizialmente associato anche il responsabile del programma della Capitale europea della Cultura 2025, Stojan Pelko, in qualità di rappresentante morale dei cittadini della città transfrontaliera, quantomeno sotto la bandiera della Cultura:

_ revocare a Benito Mussolini la cittadinanza onoraria di Gorizia;

_ celebrare la festa della Liberazione dal nazi-fascismo il 25 aprile di ogni anno;

_ non ricevere più i rappresentanti della Decima Mas in maniera istituzionale (che ricordino pure i loro caduti, ma in forma privata).