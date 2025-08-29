The kolors in concerto a Palmanova Village. Domani un concerto ad alto tasso di divertimento per chiudere l’estate 2025

Una serata imperdibile per salutare l’estate, ballando e cantando insieme agli amici e a tutta la famiglia: il 30 agosto Palmanova Village si accende di energia e musica con il concerto gratuito dalle ore 21, dei THE KOLORS, una delle band più amate del panorama italiano.

La serata inizia già dalle 18 con i djset e con lo shopping reso ancor più speciale da sconti al 70% sul prezzo outlet di articoli selezionati nei negozi aderenti.

I negozi resteranno aperti fino alle 23, i ristoranti e i bar del Village resteranno aperti fino a mezzanotte, per una serata da vivere fino in fondo.

Dopo la vittoria al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2015, i The Kolors hanno partecipato al Festival di Sanremo la prima volta nel 2018, ma è l’estate 2023 che li ha consacrati con il singolo “Italodisco”, vero tormentone dell’estate che omaggiava la disco music italiana e che è stato il primo di una lunga serie di successi come “Un ragazzo una ragazza” e “Tu con chi fai l’amore”.

Per maggiori informazioni sull’evento e per restare aggiornati in tempo reale, si consiglia di seguire le pagine social ufficiali di Palmanova Village.