Gorizia: Ritorna la rassegna Il libro delle 18.03 nella sua versione primaverile

Nata nel 2008, da allora è un punto di riferimento culturale non solamente per l’Isontino ma per l’intera regione, con autori che arrivano da tutta Italia, ritorna la rassegna Il libro delle 18.03 nella sua versione primaverile. . Una rassegna che non si è mai fermata, neppure ai tempi più bui del Covid, utilizzando le varie modalità tecnologiche per gli incontri con gli autori da remoto.

Pur restando Gorizia il centro delle iniziative la rassegna porterà Gorizia e il logo di Go 2025! anche in altri luoghi di interesse, cominciando, il primo aprile, da Nova Gorica, dove sarà ospite della Biblioteca France Bevk di quella città.

Il libro delle 18.03 raggiungerà, poi, altri siti importanti della nostra Regione: dalla città UNESCO di Aquileia, dove si terranno due incontri presso la domus di Tito Macro e il Museo Nazionale, fino ai Comuni di Sagrado e Villa Codelli a Mossa, entrambi coinvolti anche in precedenza.

La rassegna comprenderà il progetto di formazione facente parte di Ergo Gulp! organizzato dal Comune di Gorizia e l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia che coinvolge giovani studenti universitari e non, coinvolti nel ricco ed originale progetto di avvicinamento e riflessione sulla lettura come pratica culturale, progetto da loro pensato, ideato e condotto.

L’evento è il frutto di un percorso condotto in collaborazione con Il Libro delle 18:03 finalizzato alla creazione e gestione di un evento dedicato alla lettura quale step finale della formazione di esperti e consapevoli giovani lettori.

Il libro delle 18.03, nella sua veste primaverile, si concluderà, il 6 maggio, come negli ultimi due anni, con la consegna del Premio Roberto Visintin, terza edizione, organizzato e promosso dall’Associazione culturale Apertamente e dalla famiglia di Roberto, a ricordo del giovane studioso scomparso prematuramente qualche anno fa. La commissione giudicante, composta dalla giornalista Emanuela Masseria, da Marco Menato già direttore della Biblioteca Statale Isontina e da Andrea Bellavite, giornalista e Direttore della Società di Gestione della Basilica di Aquileia, dialogherà con Tommaso Speccher, l’autore che si è aggiudicato il premio.