Ateneo friulano: competizione economica e sostenibilità, due conferenze

La competizione economica nelle sue diverse forme e le sfide globali della sostenibilità. Sono i temi di due conferenze che gli economisti di fama internazionale Claude d’Aspremont e Ignazio Musu, componente del Consiglio superiore della Banca d’Italia, terranno all’Università di Udine rispettivamente il 30 marzo e il 4 maggio. Gli incontri (in inglese) sono organizzati dai corsi di laurea in Economia e commercio e Economics-Scienze economiche del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche. La prima conferenza, intitolata “The economics of competition, collusion and in-between”, è in programma giovedì 30 marzo, alle 14.30, nell’aula 1 del polo economico-giuridico (via Tomadini 30, Udine). Interverrà Claude d’Aspremont, professore ordinario emerito dell’Università Cattolica di Lovanio. d’Aspremont ha pubblicato numerosi articoli scientifici in vari ambiti: macroeconomia, economia industriale, economia pubblica, teoria della scelta sociale, teoria dei giochi. Tra le molte monografie di cui è autore si segnala The economics of competition, collusion and in-between”, scritta in collaborazione con Rodolphe Dos Santos Ferreira (Palgave-Macmillan, 2021), che verrà presentata nel seminario.

Il secondo incontro, giovedì 4 maggio, sarà con Ignazio Musu, professore emerito di economia politica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che parlerà di “Global challenges to sustainability”. L’appuntamento si terrà nell’aula 1 del polo economico-giuridico (via Tomadini 30, Udine), con inizio alle 14.30. Musu fa parte del Consiglio superiore della Banca d’Italia, è accademico dei Lincei ed è stato, fra l’altro, presidente dell’Ente Einaudi per gli studi monetari, bancari e finanziari. È autore di numerosi articoli in riviste internazionali e monografie, in particolare su temi di economia dell’ambiente, sviluppo sostenibile e teoria della crescita. È inoltre autore di opere a carattere divulgativo, tra le quali Il debito pubblico (Il Mulino, 2012).