Orientamento scolastico a Udine: Iniziativa di Confindustria Udine in collaborazione con Teatro Educativo

Venerdì 31 marzo, alle 18, appuntamento con l’OrientaLiveShow nella Torre di Santa Maria per i genitori degli alunni di seconda e terza media. Una decisione fondamentale, si legge in una nota di presentazione dell’evento, da non compiere con superficialità o dando maggiore importanza ad aspetti emotivi e ideali, ma tenendo invece conto anche delle attitudini personali dei ragazzi e delle reali prospettive occupazionali future: la scelta del percorso di studi superiori al termine della scuola secondaria di primo grado rappresenta un momento basilare nella vita di uno studente, soprattutto oggi visto che i giovani si ritrovano ad avere di fronte una gamma molto ampia di alternative possibili tra le quali doversi orientare.

Rispondere alla domanda “Che cosa farò da grande?” non è semplice, richiede attenzione e preparazione. Le famiglie sono necessariamente parte attiva in questo percorso, con numerosi dubbi e tante preoccupazioni. L’interrogativo principale dovrebbe riguardare il percorso di formazione che potrà, nel futuro, offrire maggiori opportunità di realizzazione personale e professionale nel mondo del lavoro anche perché, non dimentichiamolo, la realtà oggi parla chiaro e dice che le imprese faticano a trovare i profili professionali richiesti praticamente in un caso su due.

Per affrontare, con cognizione di causa questa scelta, Confindustria Udine, in collaborazione con il Teatro Educativo, viene in soccorso ai genitori dei ragazzi di seconda e terza media organizzando, per venerdì 31 marzo, alle 18, nella Torre di Santa Maria, lo spettacolo teatrale “OrientaLiveShow”. L’evento, che si svilupperà sotto forma di Talk Show, sarà introdotto dalla vicepresidente dell’Associazione degli industriali Anna Mareschi Danieli e prevede la partecipazione di due imprenditrici – Valentina Cancellier, socia di Besser Vacuum srl di Dignano, nonché presidente del Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) di Confindustria Udine, ed Elisa Toppano, marketing manager di Oro Caffè srl di Tavagnacco e vicepresidente del GGI Udine, e della dottoressa Marina Perego, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in orientamento.

Durante la conferenza i temi affrontati saranno i seguenti: come posso aiutare mio figlio a fare la scelta giusta? Quali sono le variabili da tenere in considerazione per la scelta? E ancora: stili di apprendimento e modalità didattica prevalente dei vari indirizzi di istruzione e formazione; ruolo degli “influencer” nella scelta; come funziona il nuovo sistema di istruzione e formazione, declinato per filiere professionali.

Ampio spazio, infine, alle domande dei genitori.

L’ingresso in sala è libero, previa iscrizione sul sito di Confindustria Udine, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per chi non potrà essere presente in sala all’evento serale sarà fornito un link per seguirlo online. Per informazioni è possibile contattare gli uffici di Confindustria Udine, al numero di telefono: 0432-2761