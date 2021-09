Green pass e mense aziendali: sindacati e confindustria ancora insieme nella lotta contro il covid

Obiettivo raggiunto, sindacati e Confindustria ancora insieme nella lotta contro il Covid. Questo il risultato del tavolo tecnico costituito da Confindustria Udine (supportata dalla dottoressa Emma Bagnato, medico del lavoro e da Simone Mazzoccoli, RSPP pluriaziendale), dalle rappresentanze sindacali del territorio di Udine e dal Servizio di Prevenzione della Direzione Centrale della Salute nella persona della dottoressa Barbara Alessandrini che si è riunito a palazzo Torriani per affrontare i numerosi dubbi insorti relativamente all’utilizzo del Green pass nelle mense aziendali. Le parti, fin dal 4 marzo 2020, hanno condiviso un percorso virtuoso di contrasto alla pandemia mediante redazione di un protocollo di sicurezza aziendale che ha garantito il non diffondersi del virus all’interno delle realtà produttive. Successivamente, le parti hanno promosso la campagna vaccinale in azienda mediante istituzione dell’hub vaccinale dello Stadio Friuli. Le parti hanno univocamente convenuto che la vaccinazione è l’arma di prevenzione primaria e che di conseguenza è necessario proseguire con una fattiva azione di sensibilizzazione dei lavoratori. Grazie al contributo della Regione è stato esplicitato e condiviso che la FAQ emanata dal Governo chiarisce lo spirito della norma vigente attestante l’obbligo di accesso alle mense con Green Pass. Confindustria Udine e le rappresentanze sindacali del territorio di Udine hanno pertanto concordato che, in attesa di decisioni a livello nazionale, le aziende sosterranno parte del costo del tampone fino al 30 settembre, per agevolare l’accesso alla mensa di tutti i lavoratori, compresi coloro che hanno effettuato la prima dose da meno di 15 giorni o sono in attesa della stessa (pertanto sprovvisti di Green pass).