Gruppo editoriale Nem: l’affare si ingrossa ancora: Benedetti & c acqusiscono il marchio e il festiva “éStoria”

La società che organizza Festival come i Città Impresa, Galileo, Green Week, WeFood e Open Factory ha chiuso in collaborazione con Nord Est Multimedia un accordo di acquisizione del marchio èStoria. L’operazione è finalizzata ad un importante sviluppo del Festival che ogni anno si tiene a Gorizia e alla realizzazione di iniziative in tutto il territorio nazionale con lo stesso marchio per rafforzarne la visibilità. Insomma dopo le notizie ci si appresta a cambiare la “storia” Questo il comunicato ufficiale : Post Eventi, la società che organizza Festival come i Citta Impresa, Galileo, Green Week, WeFood e Open Factory a marchio ItalyPost, ha chiuso in collaborazione con Nem, il gruppo editoriale che edita tra gli altri i quotidiani friulgiuliani Il Messaggero Veneto e il Piccolo, un accordo di acquisizione del marchio èStoria, finalizzato ad un importante sviluppo del Festival che ogni anno si tiene a Gorizia e alla realizzazione di iniziative in tutto il territorio nazionale marchiate èStoria che contribuiranno a rafforzarne la visibilità. L’operazione che è stata affiancata dal gruppo editoriale Nem, con il quale Post Eventi sta realizzando sinergie che nelle prossime settimane avranno importanti sviluppi, vedrà Post Eventi affiancare l’associazione èStoria in larga parte delle attività organizzative e nella ricerca di ulteriori importanti sponsorizzazioni private. L’accordo prevede che Adriano Ossola, artefice del successo che ha portato la manifestazione ad essere uno dei più importanti eventi europei sul tema, rimanga alla guida per almeno sette anni.