Hattiva Lab, venerdì a Udine presentazione risultati del progetto triennale sulla disabilità Future Hub

Il futuro dei ragazzi con disabilità, una volta conclusi gli studi, è spesso una incognita. Su questo passaggio delicato e importante ha lavorato per tre anni la onlus Hattiva Lab con il progetto “Future Hub”, rivolto a 20 giovani con disabilità, di età compresa fra i 21 e i 25 anni, che avevano terminato il percorso scolastico ma non possedevano ancora i prerequisiti richiesti per l’inserimento lavorativo. La cooperativa sociale ha messo in campo azioni per orientare i giovani supportandoli nel momento di transizione verso il nuovo ruolo di persona adulta, attraverso diversi step: sostenendo le famiglie nella fase di integrazione socio-lavorativa dei figli, creando contesti di formazione al lavoro, supportando la scuola nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti territoriali interessati: scuola, servizi per il lavoro, servizi socio-sanitari, cooperative sociali, associazioni. Dopo tre anni, la onlus traccia un bilancio finale dei primi tre anni del progetto – finanziato dal Comune di Udine e realizzato in collaborazione con l’EMT del Distretto Sanitario di Udine, il SIL e il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale – con un evento conclusivo in cui saranno presentati i risultati presso la propria sede, in via Porzus 62 a Udine, venerdì 12 aprile alle ore 18. Dopo i saluti dell’assessore alle Politiche sociali di Udine Stefano Gasparin, presenteranno i risultati di Future Hub Adelina Marsilio e Caterina Vitale, referenti del progetto di Hattiva Lab. Interverranno i rappresentanti dei servizi coinvolti, le aziende coinvolte e gli stessi protagonisti del progetto. Seguirà momento conviviale a cura di Eat Ethic – Hattiva Lab. “Si è cercato di rispondere alle esigenze dei giovani adulti con disabilità e delle loro famiglie, offrendo loro un luogo e un momento appropriato per sviluppare abilità trasversali, fondamentali per affrontare il proprio futuro in modo attivo – commenta la presidente Hattiva Lab, Paola Benini -, ponendo le basi per un percorso di crescita e di costruzione del loro progetto di vita con prospettive a lungo termine”.