Maggioranza vs minoranza. Forza Italia e Lega in difesa di Riccardi contestano i “contestatori”, ma in realtà senza portare alcun argomento specifico

Comunicato stampa congiunto da parte dei Consiglieri regionali Furio Honsell (Open Sinistra FVG), Simona Liguori (Patto per l’Autonomia – Civica FVG), Rosaria Capozzi (MoVimento 5 Stelle), Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) e Nicola Conficoni (Partito Democratico), di risposta alle dichiarazioni stampa del Gruppo di Forza Italia e della Lega relative alla conferenza stampa dei Consiglieri di minoranza tenutasi la settimana scorsa in Consiglio regionale sul tema della sanità regionale, con un’analisi critica dei dati presentati da AGENAS in Terza Commissione. “Il Gruppo di Forza Italia in Regione ha contestato l’analisi critica del report dell’Agenzia nazionale servizi sanitari presentata nella conferenza stampa tenuta lo scorso 5 aprile accusandoci “furia iconoclasta”. I consiglieri di Forza Italia hanno parlato di “interpretazioni più o meno strumentali” chiedendo “maturità e senso di responsabilità” ma non sono mai entrati nello specifico, ovvero non hanno portato elementi concreti per confutate il lavoro prodotto dalla dott.ssa Laura Stabile e altri medici dell’Associazione Costituzione 32 e presentato nel corso della conferenza stampa. Questo lavoro consisteva nell’analisi del report di AGENAS – raffrontando i dati, quindi i numeri, presentati dall’Agenzia nazionale con quelli pubblicati da ASUGI – l’Azienda sanitaria triestina. E questi dati, questi numeri, non combaciano, e non combaciano di molto. E così, ad esempio, secondo AGENAS nel 2022 gli accessi in codice bianco e verde nei Pronto soccorso del FVG sarebbero stati il 70% del totale, mentre l’unica Azienda sanitaria di cui abbiamo riscontro ufficiale – quella di Trieste – ne riporta una

percentuale assai inferiore: il 40%. E cifre simili dovrebbero esserci a Udine e Pordenone. I 725 posti letto tra Cattinara e Maggiore, riportati da AGENAS diventano 631 secondo ASUGI, che peraltro questi ospedali gestisce. Qui ci fermiamo per esigenze di spazio, ma si comprende l’esigenza di rivedere i conti. Non interessa chi ha dato i “numeri”, interessa avere i numeri giusti, poiché sull’analisi di tali dati dovrebbe basarsi la programmazione della salute pubblica e vi è quindi l’esigenza di massima chiarezza. E non c’è stato certamente un attacco all’AGENAS, visto che i dati che ha presentato non li può aver forniti che la Regione stessa. Anzi AGENAS evidentemente si è fidata dei dati presentati dalla Regione FVG.

Né si può tacere che proprio in base alla presentazione fatta da AGENAS in Consiglio regionale FVG lo scorso 6 marzo l’assessore Riccardi aveva dichiarato: “Il nostro resta uno tra i migliori servizi sanitari regionali. Spendendo più degli altri garantiamo bene le complessità.” Tre settimane dopo usciva il terzo rapporto AGENAS sulle reti tempo dipendenti (25 marzo scorso), che confronta le performance tra le regioni italiane, riporta che il FVG nella rete cardiologica è al

sedicesimo posto (dietro Sicilia e Sardegna), anche nella rete ictus è sestultima, quartultima nella rete trauma, terz’ultima nella rete emergenza urgenza (al 19° posto!). Quindi siamo tra gli ultimi per come garantiamo i servizi, ma i primi nella spesa. Altro che strumentalizzazioni come insinua Forza Italia, altro che faziosità come accusa la Lega, questi sono fatti, e di questi bisognerebbe preoccuparsi.” Così hanno dichiarato i Consiglieri e le Consigliere regionali Furio Honsell (Open Sinistra FVG), Simona Liguori (Patto per l’Autonomia – Civica FVG), Rosaria Capozzi (MoVimento 5 Stelle), Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) e Nicola Conficoni (Partito Democratico).