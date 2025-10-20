Honsell. Allarme qualità dell’aria: non c’è più tempo da perdere, servono strategie regionali immediate

“Oggi si è tenuta la presentazione del trentaduesimo Rapporto “Ecosistema Urbano” di Legambiente. Sono stati illustrati gli andamenti relativi a 19 indicatori ambientali nei quattro capoluoghi della regione, spaziando dalla qualità dell’aria alla gestione delle risorse idriche, dalla mobilità al verde urbano. Tutti i capoluoghi regionali

hanno evidenziato un modesto peggioramento della posizione a livello nazionale. I valori relativi alla qualità dell’aria risultano inferiori agli attuali limiti massimi consentiti, ma l’andamento complessivo non lascia intravedere segnali positivi: sia per gli ossidi di azoto che per il particolato, gli obiettivi fissati per il 2030 risultano ancora molto lontani dai valori attuali. È necessario che la Regione metta tempestivamente in atto strategie efficaci per colmare questo divario, a tutela della salute dei cittadini.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.