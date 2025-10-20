Trame di paesaggio tra Toscana e Friuli Venezia Giulia: tutela e valorizzazione

Uscendo dalle pagine dei libri, questa volta verrà spalancata una interessante e ampia finestra sul nostro splendido paesaggio, dalla Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia. L’occasione per parlare di questo argomento sempre più vivo e attuale per bellezza e problematiche, è data dal 25° anniversario della firma, a Firenze, della Convenzione del Consiglio d’ Europa sul Paesaggio il 20 ottobre 2000. La Convenzione risulta innovativa nel porre l’attenzione su tutti i tipi di paesaggio come sistema complesso, per tutelare non solo quelli eccezionali, ma anche quelli quotidiani in cui ogni comunità si riconosce e ritrova la propria identità e qualità della vita. … La sensibilità nei confronti di ciò che ci circonda è cresciuta negli ultimi tempi a tutelare il patrimonio storico-artistico e l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ma di pari passo purtroppo procede anche lo sfruttamento del suolo e di tante risorse naturali. Riusciamo sempre a leggere e a percepire la speciale qualità e il fascino di ciò che ci circonda e a difenderlo da vandalismi e sfruttamento?

Di bellezza del paesaggio della Toscana e della nostra verde regione, di consumo di suolo e di tutela dei beni paesaggistici, ci parleranno con il corredo di immagini, la paesaggista toscana arch. Silvia Neri e la agronoma udinese prof. Elisabetta Peccol, mercoledi 22 ottobre, ore 17.30 , alla Fondazione Friuli in via Gemona n.1 a Udine. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune di Udine, dall’Associazione Gli Stelliniani,dal Club UNESCO di Udine e della Toscana.

Maggiori informazioni su www.toscani.fvg.it