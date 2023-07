Honsell: Dalla sindaca Cisint ancora dichiarazioni xenofobe

Il consigliere regionale di Open Fvg Furio Honsell in merito alle dichiarazioni della Sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, riguardo all’abbigliamento balneare di alcune sue cittadine: “Esprimo ancora una volta sconcerto per le dichiarazioni xenofobe della Sindaca di Monfalcone riguardo all’abbigliamento balneare di alcune sue cittadine. Si è fatta eleggere anche con i voti di questa importante componente dell’elettorato, perché adesso ripudia i loro costumi? Non è certo con lettere di protesta ai giornali che si può realizzare una convivenza e una mediazione culturale. Un numero alto

di stranieri richiederebbe maggiori risorse per iniziative di inclusione, reciproca conoscenza e integrazione. Purtroppo anche a livello regionale, guidato dalla stessa parte politica, la Lega, sono state eliminate tutte le risorse volte all’inclusione. La Sindaca dovrebbe invece essere orgogliosa che la propria città è ricca di diversità. D’altra parte è proprio al lavoro,

spesso non tutelato a sufficienza, della comunità bengalese che Monfalcone deve il proprio benessere.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.